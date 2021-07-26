Но стало известно, что страну будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж. Об этом заявил член Крымской платформы, депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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Ранее не исключали визит самого Байдена

По его словам, президент США Джо Байден пока не приедет, хотя его визит в дипломатических кругах не исключали.

США направляют министра транспорта. Он довольно влиятельная фигура в Кабинете Министров США. Это Пит Буттиджедж,

– сказал Джемилев.

Он отметил, что встречался со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины 2017 – 2019 годов Куртом Волкером, который заявил, что Байден не будет присутствовать по ряду причин. Депутат добавил: "Даже если (Байден – 24 канал) очень захочет – его окружение постарается его отговорить".

Что нужно знать о Пите Буттиджедже

Это политик, экс-мэр города Саут-Бэнд в штате Индиана. Буттиджедж является ветераном войны в Афганистане и лейтенантом резерва Военно-Морских сил США.

Глава Министерства транспорта стал первым министром по сообществу ЛГБТ, которого утвердил Сенат.

Буттиджедж неоднократно критиковал агрессивные действия России. Он заявлял, что ее нападение на Украину является нападением на мировой порядок.

Также министр системно отмечает, что государство-агрессор является враждебной и разрушительной силой на мировой арене.

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