Но стало известно, что страну будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж. Об этом заявил член Крымской платформы, депутат Верховной Рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
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Ранее не исключали визит самого Байдена
По его словам, президент США Джо Байден пока не приедет, хотя его визит в дипломатических кругах не исключали.
США направляют министра транспорта. Он довольно влиятельная фигура в Кабинете Министров США. Это Пит Буттиджедж,
– сказал Джемилев.
Он отметил, что встречался со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины 2017 – 2019 годов Куртом Волкером, который заявил, что Байден не будет присутствовать по ряду причин. Депутат добавил: "Даже если (Байден – 24 канал) очень захочет – его окружение постарается его отговорить".
Что нужно знать о Пите Буттиджедже
- Это политик, экс-мэр города Саут-Бэнд в штате Индиана. Буттиджедж является ветераном войны в Афганистане и лейтенантом резерва Военно-Морских сил США.
- Глава Министерства транспорта стал первым министром по сообществу ЛГБТ, которого утвердил Сенат.
- Буттиджедж неоднократно критиковал агрессивные действия России. Он заявлял, что ее нападение на Украину является нападением на мировой порядок.
- Также министр системно отмечает, что государство-агрессор является враждебной и разрушительной силой на мировой арене.
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Коротко о Крымской платформе: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы в сентябре 2020 года во время выступления на Генассамблее Организации Объединенных Наций.
- Ее цель консолидировать силы вокруг деоккупации Крыма.
- Саммит платформы должен состояться 23 августа 2021 года – ко Дню Независимости Украины.
- Участие во встрече уже подтвердили ряд государств: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Грузия, Хорватия, Словакия, Румыния, Великобритания.
- Жозеп Боррель поедет на саммит как представитель от Европейского Союза.