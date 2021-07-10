Его работу начнут лидеры государств, которые приедут на саммит. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

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Будут просить партнеров присоединиться

Жовква рассказал, что каждого партнера, который приедет на саммит, будут просить присоединиться к платформе в различных форматах.

Будь то экспертное задействование, или обмен информацией, или финансовая помощь. Мы хотим, чтобы в каждом правительстве или офисе главы государства было отдельное должностное лицо, в портфолио которого входили бы вопросы деятельности Крымской платформы,

– отметил политик.

Он добавил, что власти уже договорилась о таких представителях с некоторыми странами.

Как будет работать офис Крымской платформы

Офис будет работать в режиме 24/7. Он будет наблюдать за ситуацией в оккупированном Крыму с правами человека, экономикой, экологией и тому подобнім.

Почему Крымская платформа необходима

Жовква отметил, что президент Владимир Зеленский несколько раз пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках, но безрезультатно. Поэтому и возникла необходимость создания платформы.

Чиновник отметил, что стратегию деоккупации Крыма приняли лишь на 7 году после начала российской агрессии. Он добавил, что в рамках этой стратегии значительная часть касается внешнеполитических усилий.

Обратите внимание! Первый саммит Крымской платформы пройдет в августе 2021 года. В Киев прибудут официальные представители нескольких стран. Например, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Швеции, Хорватии, Словакии, Румынии, Великобритании.