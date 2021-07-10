Його роботу розпочнуть лідери держав, які приїдуть на саміт. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква.

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Проситимуть партнерів долучитись

Жовква розповів, що кожного партнера, який приїде на саміт, проситимуть долучитись до платформи у різних форматах.

Чи це експертне залучення, чи обмін інформацією, чи фінансова допомога. Ми хочемо, щоб у кожному уряді або офісі керівника держави була окрема посадова особа, до портфоліо якої входили б питання діяльності Кримської платформи,

– зазначив політик.

Він додав, що влада вже домовилась про таких представників з деякими країнами.

Як працюватиме офіс Кримської платформи

Офіс працюватиме у режимі 24/7. Він спостерігатиме за ситуацією в окупованому Криму з правами людини, економікою, екологією тощо.

Чому Кримська платформа необхідна

Жовква наголосив, що президент Володимир Зеленський кілька разів намагався порушити питання деокупації Криму на міжнародних майданчиках, але безрезультатно. Тому й виникла необхідність створення платформи.

Чиновник зазначив, що стратегію деокупації Криму прийняли лише на 7 році після початку російської агресії. Він додав, що у цій стратегії вагома частина стосується зовнішньополітичних зусиль.

Зверніть увагу! Перший саміт Кримської платформи пройде у серпні 2021 року. До Києва на захід прибудуть офіційні представники кількох країн. Наприклад, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Великої Британії.