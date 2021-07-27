Однако США официально не сообщили о своем представителе. Впрочем спикер Зеленского Сергей Никифоров выразил убеждение, что именно Буттиджедж приедет в Украину.

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Почему не приедут Байден и Харрис

По словам народного депутата и лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, Курт Волкер во время встречи с ним рассказал о том, что Байден в Украину не приедет из-за ряда причин. Также на поездку американского лидера повлияли непростые отношения с Украиной, что перед выборами неоднократно упоминал Трамп.

Американский дипломат, по словам народного депутата, убежден, что даже если бы Байден захотел приехать на саммит Крымской платформы, то окружение бы отговорило его.

Поездка в Украину вице-президента США Камалы Харрис фактически невозможна. В Белом доме перераспределили обязанности и теперь вице-президент не занимаются внешней политикой.

Но приедет фигура не менее значимая

В официальных списках фамилии американского министра еще нет, однако и другие источники в дипломатических кругах утверждают, что на Крымскую платформу приедет именно он. У Буттиджеджа будет статус спецпредставителя Байдена.

Также информацию фактически подтвердил Офис Президента. Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров уверен, что США представит именно министр транспорта.

Кто такой Питер Буттиджедж