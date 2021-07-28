Нові правила перетину кордону на засіданні 28 липня озвучив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Вони наберуть чинності через 7 сім днів після публікації постанови Кабміну.

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Як зміняться правила перетину кордону

Тепер спрощена система перетину кордону без ПЛР-тесту чи самоізоляції діятиме тільки для вакцинованих. Якщо громадянин повертається в Україну, то зобов'язаний мати як мінімум одне щеплення.

В іншому випадку йому запропонують:

встановити додаток "Дія вдома", здати тест на коронавірус і побути на самоізоляції;

надати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години після прибуття і припинити самоізоляцію.

Якщо показник тесту позитивний, то необхідно 2 тижні пробути на самоізоляції чи на лікуванні в лікарні.

Іноземці, що прибувають в Україну, повинні мати страховий поліс і негативний результат тесту на COVID-19. Якщо в іноземця немає повного курсу вакцинацію, йому також необхідно буде пройти самоізоляцію і здати тест на коронавірус.

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Самоізоляція для тих, хто приїхав з Росії чи Індії

Оскільки у цих країнах спостерігають значне поширення небезпечного штаму Дельта, перетин кордону для мандрівників звідти буде ускладненим.

Особливу увагу приділятимуть громадянам України та іноземцям, які не мають повного курсу щеплення. Тут умови будуть дещо складнішими:

якщо людина пробула 7 днів в Індії чи Росії, то повинна піти на 14-денну самоізоляцію;

припинити самоізоляцію достроково, здавши тест, неможливо.