У Севастополі було підірвано автомобіль, що належав начальнику штабу Чорноморського флоту Росії Валерію Транковському. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на російське ЗМІ.

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Що відомо про підрив та обвинувачених

Вибух стався 13 листопада на стоянці біля магазину на вулиці Тараса Шевченка. Унаслідок цієї атаки військовий загинув.

Як підірвалось авто Транковського: дивіться відео

Правоохоронці затримали двох підозрюваних – 38-річну жінку з Севастополя та 47-річного чоловіка з Ялти. Жінка стежила за маршрутами та щоденним розкладом військового, а чоловік виготовив саморобний вибуховий пристрій та прикріпив його до автомобіля. За інформацією "слідства", підозрювані діяли нібито за вказівкою українських спецслужб.

Згодом в інтернеті з’явилося відео моменту підриву автівки, яке стало доступним широкому загалу.

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