Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву політолог, екснардеп Олександра Черненка.

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Черненко нагадує, що Транковський був причетний до обстрілу Вінниці, коли загинуло 29 мирних жителів, і низки обстрілів Одеси.

Транковський увійшов у список зрадників, яких ліквідувала СБУ, де воєнні злочинці, на руках яких кров сотень українців. Згадаємо Татарського, Ківу та багатьох інших. І хоча СБУ офіційно не повідомляє, що стоїть за ліквідаціями, однак від джерел ряду ЗМІ ми знаємо, що це робота команди Малюка,

– наголошує експерт.

Політолог вважає, що українське суспільство цілковито підтримує ліквідацію зрадників.

"Вдалі спецоперації – одна з причин, чому рівень довіри до СБУ, згідно з опитуваннями, один з найбільших серед правоохоронних органів і рекордний за всю історію Служби. До того ж воєнний злочинець Транковський був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни", – акцентує екснардеп.

"Транковський був у санкційному списку України. Однак СБУ наклала на нього свої, ефективніші "санкції". І ці "санкції" поки найефективніші з усіх чинних", – резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у Севастополі в автомобілі підірвали керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії Валерія Транковського. СБУ офіційно не підтверджує, що стоїть за цією ліквідацією, але про це відомо зі ЗМІ. Зраднику відірвало ноги – він помер на місці від втрати крові.