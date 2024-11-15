Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политолога, экс-нардепа Александра Черненко.

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Черненко напоминает, что Транковский был причастен к обстрелу Винницы, когда погибло 29 мирных жителей, и ряду обстрелов Одессы.

Транковский вошел в список предателей, которых ликвидировала СБУ, где военные преступники, на руках которых кровь сотен украинцев. Вспомним Татарского, Киву и многих других. И хотя СБУ официально не сообщает, что стоит за ликвидациями, однако от источников ряда СМИ мы знаем, что это работа команды Малюка,

– отмечает эксперт.

Политолог считает, что украинское общество полностью поддерживает ликвидацию предателей.

"Удачные спецоперации – одна из причин, почему уровень доверия к СБУ, согласно опросам, один из крупнейших среди правоохранительных органов и рекордный за всю историю Службы. К тому же военный преступник Транковский был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны", – акцентирует экс-нардеп.

"Транковский был в санкционном списке Украины. Однако СБУ наложила на него свои, более эффективные "санкции". И эти "санкции" пока самые эффективные из всех действующих", – резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе в автомобиле взорвали руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России Валерия Транковского. СБУ официально не подтверждает, что стоит за этой ликвидацией, но об этом известно из СМИ. Предателю оторвало ноги – он умер на месте от потери крови.