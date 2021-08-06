Бросили коктейль Молотова
Четверо человек 2 августа коктейлем Молотова начали пожар в регионе Милас, а затем пытались убежать. Об этом сообщили в полиции.
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Одного из подозреваемых правоохранители задержали на въезде в провинции Измир.
- Остальных злоумышленников – в окрестностях, когда их чуть не избили местные жители.
Что известно о других задержанных
Полицейские отмечают, что через другой инцидент 3 августа трое мужчин были задержаны после допроса.
- Их уже допросили, они устроили лесной пожар в районе Бодрум.
Пожары начались после того, как эти трое выбросили окурки из автомобиля,
– заявили представители сил безопасности.
Пожары в Турции: коротко
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля.
- В результате мощных возгораний погибло 6 турецких граждан.
- Кроме этого, от огня пострадали еще более 400 человек.
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