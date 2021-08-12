Люди загинули в провінції Кастамону. Ще один чоловік зник безвісти у Бартині, наразі його шукають.
До речі Руйнівні повені в Туреччині: багатоповерхівка розвалилась та пішла під воду – жахливе відео Сотні людей евакуювали.
Наприклад, у провінції Бартин – забрали 300 постраждалих, у Кастамону – 210. У цьому регіоні до евакуації залучили вертольоти. У Синопі теж вертольотами забрали 106 громадян.
Постраждалих розмістили у гуртожитках
У Кастомону та Синопі для постраждалих виділили студентські гуртожитки. Загалом 3577 місць, понад 500 з них вже зайняті.
Більше ніж 200 сіл залишились без електрики.
Повені у Туреччині / Фото cnnturk:
Повені у Туреччині
- У окремих районах провінцій селеві потоки зійшли на житлові квартали та промислові площі. У результаті стихії десятки житлових будинків та інших приміщень були зруйновані.
- Наприклад, у Кастамону впав 8-поверховий будинок.
- На оприлюднених у мережі світлинах помітно, що вулиці перетворилися на ріки з металобрухту та авто.
Дивіться відео, як у Туреччину охопили повені: