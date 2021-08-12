Люди загинули в провінції Кастамону. Ще один чоловік зник безвісти у Бартині, наразі його шукають.

До речі Руйнівні повені в Туреччині: багатоповерхівка розвалилась та пішла під воду – жахливе відео Сотні людей евакуювали.

Наприклад, у провінції Бартин – забрали 300 постраждалих, у Кастамону – 210. У цьому регіоні до евакуації залучили вертольоти. У Синопі теж вертольотами забрали 106 громадян.

Постраждалих розмістили у гуртожитках

У Кастомону та Синопі для постраждалих виділили студентські гуртожитки. Загалом 3577 місць, понад 500 з них вже зайняті.