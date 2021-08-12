Люди погибли в провинции Кастамону. Еще один человек пропал без вести в Бартини, пока его ищут.

Кстати Разрушительные наводнения в Турции: многоэтажка развалилась и ушла под воду – ужасное видео Сотни людей эвакуированы.

Например, в провинции Айдын – эвакуировали 300 пострадавших, в Кастамону – 210. В этом регионе к эвакуации привлекли вертолеты. В Синопе тоже вертолетами забрали 106 граждан.

Пострадавших разместили в общежитиях

В Кастомону и Синопе для пострадавших выделили студенческие общежития. В целом 3577 мест, более 500 из них уже заняты.

Более 200 сел остались без электричества.

Наводнения в Турции / Фото cnnturk:

Наводнения в Турции

  • В отдельных районах провинций селевые потоки сошли на жилые кварталы и промышленные площади. В результате стихии десятки жилых домов и других помещений были разрушены.
  • Например, в Кастамону упал 8-этажный дом.
  • На обнародованных в сети фотографиях заметно, что улицы превратились в реки из металлолома и автомобиля.

Смотрите видео, как в Турцию охватили наводнения: