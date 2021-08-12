Північний чорноморський регіон Туреччини днями накрили повені. У результаті вони спровокували потужні зсуви.
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Жертви та постраждалі внаслідок повеней у Туреччині
Негода охопила 3 провінції – Бартин, Синоп, Кастамону. Звідти почали евакуйовувати людей.
На жаль, є жертва стихії, ще щонайменше 13 людей постраждали. Крім того, безвісти зникла літня жінка – її віднесла вода, а дерев'яний будинок зниклої мало не впав через повінь.
Зруйновані дороги та ріки на вулицях
- У постраждалому регіоні Бартин вода затопила велику кількість будинків і підприємств. А частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк, завалилася. Сталося це тоді, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, аби врятувати 20 людей, які опинилися в пастці у своїх затоплених будинках.
- Натомість у Синопі через повінь обвалилися кілька будинків, а машини застрягли у воді.
- Дісталося і провінції Кастамону – раптові й сильні дощі затопили підвали будинків, заблокували людей в їхніх будинках і автівках. Також в регіоні спостерігаються зсуви. На оприлюднених кадрах помітно, що вулиці перетворилися на ріки з металобрухту та авто.
Туреччина потерпає від повеней: Фото АА, TGRT HABER
Наслідки повеней у Туреччині: дивіться відео
Туреччина потерпає від негоди: відео
Вода змиває автомобілів: дивіться відео
Лісові пожежі в Туреччині: коротко
- У Туреччині наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив низку популярних курортів – боротьба з ним продовжувалася вдень і вночі.
- Станом на 10 серпня екстреним службам вдалося взяти під контроль майже всі осередки загоряння. У пожежах загинули 8 людей, ще приблизно 860 – постраждали.