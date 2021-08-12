Північний чорноморський регіон Туреччини днями накрили повені. У результаті вони спровокували потужні зсуви.

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Жертви та постраждалі внаслідок повеней у Туреччині

Негода охопила 3 провінції – Бартин, Синоп, Кастамону. Звідти почали евакуйовувати людей.

На жаль, є жертва стихії, ще щонайменше 13 людей постраждали. Крім того, безвісти зникла літня жінка – її віднесла вода, а дерев'яний будинок зниклої мало не впав через повінь.

Зруйновані дороги та ріки на вулицях

  • У постраждалому регіоні Бартин вода затопила велику кількість будинків і підприємств. А частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк, завалилася. Сталося це тоді, коли бульдозери пробиралися через паводкові води, аби врятувати 20 людей, які опинилися в пастці у своїх затоплених будинках.
  • Натомість у Синопі через повінь обвалилися кілька будинків, а машини застрягли у воді.
  • Дісталося і провінції Кастамону – раптові й сильні дощі затопили підвали будинків, заблокували людей в їхніх будинках і автівках. Також в регіоні спостерігаються зсуви. На оприлюднених кадрах помітно, що вулиці перетворилися на ріки з металобрухту та авто.

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