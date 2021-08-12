Северный черноморский регион Турции на днях накрыли наводнения. В результате они спровоцировали мощные оползни.
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Жертвы и пострадавшие в результате наводнений в Турции
Непогода охватила 3 провинции – Айдын, Синоп, Стамбул. Оттуда начали эвакуировать людей.
К сожалению, есть жертва стихии, еще по меньшей мере 13 человек пострадали. Кроме того, бесследно исчезла пожилая женщина – ее отнесла вода, а деревянный дом пропавшей чуть не упал из-за наводнения.
Разрушенные дороги и реки на улицах
- В пострадавшем регионе Айдын вода затопила большое количество домов и предприятий. А часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Стамбул, рухнула. Произошло это тогда, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих затопленных домах.
- Зато в Синопе из-за наводнения обрушились несколько зданий, а машины застряли в воде.
- Досталось и провинции Кастамону – внезапные и сильные дожди затопили подвалы домов, заблокировали людей в их домах и машинах. Также в регионе наблюдаются оползни. На обнародованных кадрах видно, что улицы превратились в реки из металлолома и авто.
Турция страдает от наводнений: Фото АА, TGRT HABER
Последствия наводнений в Турции: смотрите видео
Турция страдает от непогоды: видео
Вода смывает автомобили: смотрите видео
Лесные пожары в Турции: коротко
- В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь охватил ряд популярных курортов – борьба с ним продолжалась днем и ночью.
- По состоянию на 10 августа экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания. В пожарах погибли 8 человек, еще примерно 860 – пострадали.