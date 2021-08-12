Северный черноморский регион Турции на днях накрыли наводнения. В результате они спровоцировали мощные оползни.

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Жертвы и пострадавшие в результате наводнений в Турции

Непогода охватила 3 ​​провинции – Айдын, Синоп, Стамбул. Оттуда начали эвакуировать людей.

К сожалению, есть жертва стихии, еще по меньшей мере 13 человек пострадали. Кроме того, бесследно исчезла пожилая женщина – ее отнесла вода, а деревянный дом пропавшей чуть не упал из-за наводнения.

Разрушенные дороги и реки на улицах

В пострадавшем регионе Айдын вода затопила большое количество домов и предприятий. А часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Стамбул, рухнула. Произошло это тогда, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих затопленных домах.

Зато в Синопе из-за наводнения обрушились несколько зданий, а машины застряли в воде.

Досталось и провинции Кастамону – внезапные и сильные дожди затопили подвалы домов, заблокировали людей в их домах и машинах. Также в регионе наблюдаются оползни. На обнародованных кадрах видно, что улицы превратились в реки из металлолома и авто.

Турция страдает от наводнений: Фото АА, TGRT HABER

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