Рятувальники гасили пожежу поблизу населеного пункту Гувес. Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Греція та Туреччина дякують Україні за допомогу.

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Українські рятувальники гасять пожежі в Греції та Туреччині

100 рятувальників, які становлять зведений загін ДСНС, 9 серпня гасили пожежі на території Північної Евії.

Очільник українського МЗС Дмиро Кулеба поділився відгуками іноземних політиків про вчинок України:

він процитував слова Фатиха Дюзгюна, турецького пілота-координатора пожежних літаків, що прибули з України: "Справжній друг пізнається в біді. Ми дякуємо дружній країні Україні та її народу за підтримку. Туреччина завжди підтримувала Україну, і Україна сьогодні з Туреччиною. Співпраця між двома країнами завжди триватиме";

Аргиріс Ліаскос, мер найбільш постраждалого порту Мантуді на острові Евія (там вирують найбільші пожежі), зауважив: "Нам неоціненно допомогли 200 пожежників з України та Румунії, які після прибуття зайшли прямо в найгірше полум'я. Вони працювали без зупинки всю добу, поки все не загасили. Якби не вони, все б згоріло. Ми їм зобов'язані".

Це Україна, яка допомагає друзям, а не лише просить про підтримку. І це розрив шаблону російської пропаганди. Є всі підстави пишатися Україною щодня, але цими днями – особливо,

– пояснив Кулеба.

Українські рятувальники допомагають приборкати пожежі в Греції / Фото ДСНС України

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