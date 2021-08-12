Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли поблагодарил страны и организации, которые помогали бороться с огнем.

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Это самые большие лесные пожары в истории Турции

Тушение пожаров длилось 15 дней – с 28 июля. Пакдемирли назвал возгорания крупнейшими лесными пожарами, которые были в Турции.

Да, мы ликвидировали все крупные пожары в нашей стране,

– сказал министр.

Чиновник опубликовал видео, в котором показано, как пожарные боролись с огнем.

Что известно о пожаре в Турции

Пожары в курортной Турции стали такими мощными из-за сильной жары и ветра.

Огонь унес жизни 8 турецких граждан. Кроме этого, от пламени пострадали более 860 человек.

Турецким спасателям помогали тушить пожары и украинские пожарные.

Также в стране задержали 7 человек, подозреваемых в поджогах.

Обратите внимание! На смену пожаров в Турции пришло другое стихийное бедствие. Непогода размыла улицы, повредила дома и авто. В результате погибли 5 человек.