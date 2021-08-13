Найбільше постраждали частина провінцій Кастамону, Бартин та Синоп. Вони розташовані на чорноморському узбережжі Туреччини.

Зверніть увагу У Туреччині погасили усі лісові пожежі​

Рятувальники вже евакуювали майже 2 тисячі осіб. Станом на 13 серпня загальне число загиблих вже сягнуло 27 осіб. У мережі очевидці публікують кадри, які демонструють руйнівні наслідки негоди.

На одному з таких відео видно воду, який зносить все на своєму шляху. Водій намагається вибратися з авто на сушу, але не може протистояти потоку. Подальша його доля – наразі невідома.

Чоловіка змило потоком води у Туреччині: дивіться відео

Туреччина після пожеж потерпає від повеней: дивіться відео

Десятки автомобілів розбиті. На півночі Туреччини люди застрягли на даху заправної станції під час сильної повені.

Руйнівні повені на півночі Туреччини: що відомо