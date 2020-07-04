Південна частина Японії постраждала через сильні зливи. Всього за годину у префектурах Кумамото та Кагосіма випало 10 сантиметрів опадів. Щонайменше 15 осіб загинули.

Такої зливи в країні не було 10 років

Ще близько 10 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Japan Today.

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Синоптики зазначають: такого сильного дощу в країні не бачили протягом 10 років. У префектурі Кумамото річка розмила міст та знесла декілька житлових будинків. Зв'язок з їхніми мешканцями втрачено.

Я побачила, як великі дерева і частини будинків просто змиває, і чула, як вони вдаряються об щось. У повітрі дуже чутно запах газу та каналізації,

– розповіла жителька міста Ашікіта Харука Ямада.

Влада проводить евакуацію з постраждалих регіонів

Японська влада ухвалила рішення евакуювати з постраждалих регіонів близько 800 тисяч людей. Найбільше занепокоєння викликає стан невеликих населених пунктів, що розташовані у низинах. Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе уже направив в постраждалі райони 10 тисяч рятувальників.

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