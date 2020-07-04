Южная часть Японии пострадала из-за сильных ливней. Всего за час в префектурах Кумамото и Кагосима выпало 10 сантиметров осадков. По меньшей мере 15 человек погибли.

Такого ливня в стране не было 10 лет

Еще около 10 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Japan Today.

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Синоптики отмечают: такого сильного дождя в стране не видели в течение 10 лет. В префектуре Кумамото река размыла мост и снесла несколько жилых домов. Связь с их обитателями потеряна.

Я увидела, как большие деревья и части домов просто смывает, и слышала, как они ударяются об что-то. В воздухе очень слышен запах газа и канализации,

– рассказала жительница города Ашикита Харука Ямада.

Власти проводят эвакуацию из пострадавших регионов

Японские власти приняли решение эвакуировать из пострадавших регионов около 800 тысяч человек. Наибольшее беспокойство вызывает состояние небольших населенных пунктов, расположенных в низинах. Премьер-министр страны Синдзо Абэ уже направил в пострадавшие районы 10 тысяч спасателей.

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