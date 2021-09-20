Вулкан Кумбре-В'єха, який спав з 1971 року, викидає у повітря стовпи чорного диму та каміння. Усе навколо гори, що лютує, багряне від потоків лави.
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Авіакомпаніям рекомендували не літати над Канарами
Авіакомпанія Aena, яка є оператором іспанських аеропортів, рекомендувала не здійснювати польоти над Канарськими островами. Щоправда, запевнили у Aena, всі летовища в країні працюють у звичайному режимі.
Першими з острова евакуювали близько тисячі осіб, які мешкали у селах неподалік від Кумбре-В'єхи. Наразі ця кількість зросла до 5 тисяч. Нацгвардія готується тимчасово переселити ще 10 тисяч жителів острова.
Дивіться моторошне відео виверження на острові Пальма:
Канарське телебачення транслює виверження у прямому ефірі:
Дивіться кадри з виверженням Кумбре-В'єхи / Фото зі ЗМІ та соцмереж:
Перед виверженням острів сильно трусило
Зазначимо, що перед виверженням вулкана на острові була підвищена сейсмічна активність. Лише за день – у неділю, 19 вересня, тут відчули понад 320 поштовхів. Сила найсильнішого з них сягала 4,2 бала.
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Через стихійне лихо прем'єр-міністр Іспанії скасував свій візит до США та вирушив на Канари.
Що відомо про острів Пальма?
Це один з восьми островів архіпелагу Канарські острови, п'ятий за розміром. Його площа – 708 кілометрів квадратних, населення – 85 тисяч осіб.