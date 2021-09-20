Вулкан Кумбре-В'єха, який спав з 1971 року, викидає у повітря стовпи чорного диму та каміння. Усе навколо гори, що лютує, багряне від потоків лави.

Раніше Потужний вулкан прокинувся на Канарах, оголосили евакуацію: вражаюче відео

Авіакомпаніям рекомендували не літати над Канарами

Авіакомпанія Aena, яка є оператором іспанських аеропортів, рекомендувала не здійснювати польоти над Канарськими островами. Щоправда, запевнили у Aena, всі летовища в країні працюють у звичайному режимі.

Першими з острова евакуювали близько тисячі осіб, які мешкали у селах неподалік від Кумбре-В'єхи. Наразі ця кількість зросла до 5 тисяч. Нацгвардія готується тимчасово переселити ще 10 тисяч жителів острова.

Зверніть увагу! На деяких кадрах видно, що лава вже підійшла безпосередньо до будинків місцевих мешканців. Поки триває евакуація, людей просять не наближатись до цих потоків.

Дивіться моторошне відео виверження на острові Пальма:

Канарське телебачення транслює виверження у прямому ефірі:

Дивіться кадри з виверженням Кумбре-В'єхи / Фото зі ЗМІ та соцмереж:

Перед виверженням острів сильно трусило

Зазначимо, що перед виверженням вулкана на острові була підвищена сейсмічна активність. Лише за день – у неділю, 19 вересня, тут відчули понад 320 поштовхів. Сила найсильнішого з них сягала 4,2 бала.

До теми Невеликі виверження вулканів небезпечніші за потужні, – експерти

Через стихійне лихо прем'єр-міністр Іспанії скасував свій візит до США та вирушив на Канари.