Вулкан Кумбре-В'єха, який спав з 1971 року, викидає у повітря стовпи чорного диму та каміння. Усе навколо гори, що лютує, багряне від потоків лави.

Раніше Потужний вулкан прокинувся на Канарах, оголосили евакуацію: вражаюче відео

Авіакомпаніям рекомендували не літати над Канарами

Авіакомпанія Aena, яка є оператором іспанських аеропортів, рекомендувала не здійснювати польоти над Канарськими островами. Щоправда, запевнили у Aena, всі летовища в країні працюють у звичайному режимі.

Першими з острова евакуювали близько тисячі осіб, які мешкали у селах неподалік від Кумбре-В'єхи. Наразі ця кількість зросла до 5 тисяч. Нацгвардія готується тимчасово переселити ще 10 тисяч жителів острова.

Дивіться моторошне відео виверження на острові Пальма:

Канарське телебачення транслює виверження у прямому ефірі:

Дивіться кадри з виверженням Кумбре-В'єхи / Фото зі ЗМІ та соцмереж:

Перед виверженням острів сильно трусило

Зазначимо, що перед виверженням вулкана на острові була підвищена сейсмічна активність. Лише за день – у неділю, 19 вересня, тут відчули понад 320 поштовхів. Сила найсильнішого з них сягала 4,2 бала.

До теми Невеликі виверження вулканів небезпечніші за потужні, – експерти

Через стихійне лихо прем'єр-міністр Іспанії скасував свій візит до США та вирушив на Канари.

Що відомо про острів Пальма?


Це один з восьми островів архіпелагу Канарські острови, п'ятий за розміром. Його площа – 708 кілометрів квадратних, населення – 85 тисяч осіб.