Вулкан Кумбре-Вьеха, который спал с 1971 года, выбрасывает в воздух столбы черного дыма и камней. Все вокруг свирепствующей горы багровеет от потоков лавы.
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Авиакомпаниям рекомендовали не летать над Канарами
Авиакомпания Aena, которая является оператором испанских аэропортов, рекомендовала не совершать полеты над Канарскими островами. Правда, заверили в Aena, все аэродромы в стране работают в обычном режиме.
Первыми с острова эвакуировали около тысячи человек, проживавших в деревнях неподалеку от Кумбре-Вьехи. Сейчас это количество возросло до 5 тысяч. Нацгвардия готовится временно переселить еще 10 тысяч жителей острова.
Смотрите жуткое видео извержения на острове Пальма:
Канарское телевидение транслирует извержение в прямом эфире:
Смотрите кадры с извержением Кумбре-Вьехи / Фото из СМИ и соцсетей:
Перед извержением остров сильно трясло
Отметим, что перед извержением вулкана на острове была повышена сейсмическая активность. Только за день – в воскресенье, 19 сентября, здесь ощутили более 320 толчков. Сила самого сильного из них достигала 4,2 балла.
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