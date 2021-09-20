Это примерно высота 2-этажного дома. Лава продвигается со скоростью 700 метров в час и разрушает дома, урожай и инфраструктуру в населенных пунктах.

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Почему извержение продолжается

Из-за извержения вулкана образовались:

2 трещины;

8 жерл, из которых и выливается лава.

Вполне вероятно, что могут появиться и новые трещины. Эвакуировали уже более 5 тысяч жителей из ближайших районов и туристов, отдыхавших на побережье.

Отметим! Это восьмое извержение на Ла Пальме с момента колонизации острова в XV веке. Предыдущее извержение произошло в 1971 году, которое длилось 24 дня.

Угроза есть не только от лавы, которая спускается со скоростью 700 метров в час, но и от ядовитых вулканических газов.

Отметим, что о пострадавших среди людей пока неизвестно. В то же время вулканическая лава уничтожает ряд зданий. Наибольший разрушительных последствий ожидают вблизи океана.

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Премьер отменил свою поездку на Генассамблею ООН

Из-за критической ситуации с вулканом премьер-министр Испании Педро Санчес решил не ехать в Нью-Йорк для участия в Генассамблее Организации Объединенных Наций.

Вместо этого он отправился в регион, чтобы проконтролировать деятельность местных служб спасения. Глава правительства пообещал, что все люди будут в безопасности и получат соответствующую помощь.

Кстати! Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел в США на Генассамблею ООН.

Известно, что Санчес намерен посетить один из приютов с эвакуированными людьми. Центр расположен в городе Эль-Фуэрте. Вместе с политиком поедет и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

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