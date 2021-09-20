Это примерно высота 2-этажного дома. Лава продвигается со скоростью 700 метров в час и разрушает дома, урожай и инфраструктуру в населенных пунктах.
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Почему извержение продолжается
Из-за извержения вулкана образовались:
- 2 трещины;
- 8 жерл, из которых и выливается лава.
Вполне вероятно, что могут появиться и новые трещины. Эвакуировали уже более 5 тысяч жителей из ближайших районов и туристов, отдыхавших на побережье.
Угроза есть не только от лавы, которая спускается со скоростью 700 метров в час, но и от ядовитых вулканических газов.
Отметим, что о пострадавших среди людей пока неизвестно. В то же время вулканическая лава уничтожает ряд зданий. Наибольший разрушительных последствий ожидают вблизи океана.
Извержение на острове: смотрите видео
Премьер отменил свою поездку на Генассамблею ООН
Из-за критической ситуации с вулканом премьер-министр Испании Педро Санчес решил не ехать в Нью-Йорк для участия в Генассамблее Организации Объединенных Наций.
Вместо этого он отправился в регион, чтобы проконтролировать деятельность местных служб спасения. Глава правительства пообещал, что все люди будут в безопасности и получат соответствующую помощь.
Известно, что Санчес намерен посетить один из приютов с эвакуированными людьми. Центр расположен в городе Эль-Фуэрте. Вместе с политиком поедет и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.
Пробуждение вулкана на Канарах: что известно
- На острове Ла Пальма 19 сентября проснулся вулкан. Зафиксировали 300 толчков.
- За день до извержения на острове наблюдали повышенную сейсмическую активность.
- Национальная гвардия сообщила, что готова временно переселить еще 10 тысяч жителей острова.