Площадь полуострова, по последним данным, составляет около 20 гектаров, что эквивалентно более 25 футбольным полям.

Важно Как 14 футбольных полей: лава из вулкана на Канарах охватила площадь океана в 10 гектаров

Лава начала каскадом падать в океан 2 дня назад. С тех пор площадь образованного полуострова увеличилось вдвое. По последним оценкам, на пути к океану лава уничтожила 855 домов, еще 126 частично повреждены.

Министр сельского хозяйства, рыбалки и продовольствия пообещал помощь фермерам, чьи банановые плантации уничтожил поток лавы или которые иным образом пострадали в результате извержения.

Есть ли опасность для населения

Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций предупредил, что изменение направления ветра может принести новые риски, связанные с облаками токсичных газов, которые образуются при падении расплавленной породы в океан.

С возможным изменением направления ветров, которые до сих пор отгоняли вулканические газы в сторону моря, запах серы будет ощущаться с большей интенсивностью,

– сказал представитель комитета Рубен Фернандес.

Извержение вулкана – это не только разрушение

Хотя изначальное влияние расплавленных горных пород разрушительно для флоры и фауны, в более долгосрочной перспективе оно может оказаться полезным. В частности, вынося минералы из ядра Земли на поверхность и обеспечивая среду обитания как под водой, так и на суше.

Лава сформирует каменистую платформу, которая станет субстратом для многих морских видов в будущем, то есть через 3 – 5 лет,

– сказал исследователь биоразнообразия из Университета Ла-Пальмы Фернандо Туя.

Ранее руководитель местного правительства заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.

Обратите внимание! 29 сентября правительство Испании объявило остров Ла Пальма зоной бедствия. Власти призвали жителей восточного побережья острова Ла Пальма оставаться дома.