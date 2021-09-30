Как рассказал сотрудник вулканологического института Involcan на Канарах Давид Кальво, пока лава распространилась в Атлантическом океане на площадь в 100 тысяч квадратных метров.

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Такая площадь эквивалентна 14 футбольным полям. Кальво отметил, что в ближайшие часы эксперты проведут более точную оценку с помощью беспилотников. С тех пор реки расплавленной породы не прекращали каскадами стекать в океан, создавая растущую лавовую дельту, которую Кальво назвал "фазой стабильности".

Лава продолжает течь, как водопад, и у основания скалы формируется лавовая дельта, которая тянется на юг,

– заявили в вулканическом комитете.

Есть ли опасность для людей

Ранее ученые предупреждали, что в результате взаимодействия лавы с поверхностью океана может образоваться химическая реакция. Как следствие – произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, особенно соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.

В конце концов, опасения специалистов утвердились. Вечером 29 сентября над островом Пальма начали формироваться токсичные облака. Власти установили запретную зону вокруг лавы, в том числе и в море, чтобы защитить людей от потенциальной опасности. Есть риск того, что часть береговой линии может обрушиться.

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