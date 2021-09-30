Как рассказал сотрудник вулканологического института Involcan на Канарах Давид Кальво, пока лава распространилась в Атлантическом океане на площадь в 100 тысяч квадратных метров.
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Такая площадь эквивалентна 14 футбольным полям. Кальво отметил, что в ближайшие часы эксперты проведут более точную оценку с помощью беспилотников. С тех пор реки расплавленной породы не прекращали каскадами стекать в океан, создавая растущую лавовую дельту, которую Кальво назвал "фазой стабильности".
Лава продолжает течь, как водопад, и у основания скалы формируется лавовая дельта, которая тянется на юг,
– заявили в вулканическом комитете.
Есть ли опасность для людей
Ранее ученые предупреждали, что в результате взаимодействия лавы с поверхностью океана может образоваться химическая реакция. Как следствие – произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, особенно соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.
В конце концов, опасения специалистов утвердились. Вечером 29 сентября над островом Пальма начали формироваться токсичные облака. Власти установили запретную зону вокруг лавы, в том числе и в море, чтобы защитить людей от потенциальной опасности. Есть риск того, что часть береговой линии может обрушиться.
Извержение вулкана на Канарах: что известно
- Вулкан на острове Пальма, архипелаг Канарские острова, Испания, начал извергаться еще 19 сентября. С тех пор огненная стихия наделала много бед, приведя к эвакуации населения и огромным экономическим потерям.
- 29 сентября правительство Испании объявило остров Ла Пальма зоной бедствия. Ранее власти призвали жителей восточного побережья острова Ла Пальма оставаться дома.