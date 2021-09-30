За мощным стихийным бедствием наблюдают вебкамеры. Действо выглядит сверхмощно, а огненный кратер и впрямь напоминает "ворота в ад".

Важно Извержение вулкана на Канарах: раскаленная лава достигла 50 метров в высоту

Вебкамере удалось зафиксировать фонтаны из лавы и облака вулканического газа. В целях безопасности власти повысили уровень опасности до "предупреждения", а также изменили авиационный код на красный.

Вулкан Килауэа, где началось извержение: карта

Есть ли опасность для людей

Извержение происходит в пределах национального парка "Гавайские вулканы" и не представляет угрозы жилым домам.

Мы не видим никаких признаков того, что лава движется к нижней части восточной рифтовой зоны, где живут люди. Сейчас вся деятельность происходит в пределах парка,

– отметил ученый Геологической службы США Кен Хон.

Что известно о вулкане Килауэа?

Это – самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 метров. Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году. В ночь на 14 сентября 1977 года вулкан снова начал действовать.

Последний раз извержение вулкана произошло 20 декабря 2020 года. Тогда Геологическая служба США зафиксировала новое извержение Килауэа в кратере Халемаумау.

Извержение вулкана на Гавайях / Фото CTV News



В небо поднимаются клубы дыма и пепла / Фото USGS