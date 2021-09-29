Контакт лавы с морем создал дымовую эманацию. Она движется вглубь острова или выходит к морю, в зависимости от того, как дует ветер.

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"Пирамида", которая растет в море

Группа морских геологических наук Испанского института океанографии, которая следит за развитием магмы, рассказала о ситуации.

Согласно их информации, за 45 минут образовалось месторождение более 50 метров. Оно продолжает расти. Это своеобразная пирамида, которая растет в море.



Лава на Канарах достигла океана / Коллаж 24 канала

Лава, как утверждают эксперты, пересекла прибрежную дорогу. Расстояние, отделяющее шоссе от побережья, составляет примерно 1 километр.

Это была последняя большая помеха, с которой пересекался поток лавы до достижения моря. Поэтому ряд районов остался изолирован. Лава также поглотила многочисленные банановые плантации, которые росли на плодородных землях в этом районе.

Напомним! Лава вулкана наделала много бед, в частности уничтожила консерваторию.

Директор Национального географического института на Канарах Мария Хосе Бланко сообщила, что одно из устьев вулкана в северной части немного изменилось. Во время такого типа извержений процесс обычно спокойный, потому что лава более жидкая, газы выделяются легко и взрывов не происходит.

Лава достигла моря: смотрите видео

Главное об извержении на Канарах

Извержение лавы на Канарах началось еще 19 сентября. Сейчас ученые не могут прогнозировать, сколько оно еще будет продолжаться.

Самое длительное извержение на острове Ла-Пальма зафиксировали в 1586 году – оно продолжалось 84 дня.

Правительство Испании объявило Пальма зоной бедствия и закрыло аэропорт.

Прямая трансляция извержения вулкана: смотрите видео