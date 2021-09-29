Контакт лави з морем створив димову еманацію. Вона рухається до глибини острова або виходить до моря, залежно від того, як дме вітер.

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"Піраміда", яка росте в морі

Група морських геологічних наук Іспанського інституту океанографії, яка стежить за розвитком магми, розповіла про ситуацію.

Згідно з їхньою інформацією, за 45 хвилин утворилося родовище понад 50 метрів. Воно продовжує зростати. Це своєрідна піраміда, яка росте в морі.



Лава на Канарах досягла океану / Колаж 24 каналу

Лава, як стверджують експерти, перетнула прибережну дорогу. Відстань, яка відділяє шосе від узбережжя, становить приблизно 1 кілометр.

Це була остання велика перешкода, з якою перетинався потік лави до досягнення моря. Відтак низка районів залишилась ізольована. Лава також поглинула численні бананові плантації, які росли на родючих землях в цьому районі

Нагадаємо! Лава вулкану наробила багато біди, зокрема знищила консерваторію.

Директорка Національного географічного інституту на Канарах Марія Хосе Бланко повідомила, що одне з гирл вулкану в північній частині трохи змінилося. Під час такого типу вивержень процес зазвичай спокійніший, тому що лава більш рідка, гази виділяються легко і вибухів не відбувається.

Лава досягла моря: дивіться відео

Головне про виверження на Канарах

Виверження лави на Канарах почалось ще 19 вересня. Наразі вчені не можуть прогнозувати, скільки воно ще триватиме.

Найдовше виверження на острові Ла-Пальма зафіксували у 1586 році – воно тривало 84 дні.

Уряд Іспанії оголосив Ла-Пальма зоною лиха та закрив аеропорт.

Пряма трансляція виверження вулкану: дивіться відео