Наразі розпечений потік досяг води поблизу Плая-Нуева. Внаслідок взаємодії лави та води проходять небезпечні хімічні реакції.

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На Канарами утворюються токсичні хмари

Через виверження вулкану на Канарських островах у небі сформувались токсичні хмари чорного та білого кольорів. Вони можуть викликати роздратування шкіри та очей, а також негативно вплинути на дихання.

Водночас вчені заявляють, що це не повинно стати проблемою, якщо місцеві жителі дотримуватимуться дистанції.

Влада встановила заборонену зону навколо лави, зокрема й у морі, щоб захистити людей від потенційної небезпеки. Є ризик того, що частина берегової лінії може обвалитися.

Виверження вулкану на Канарах: коротко

Вулкан на іспанських Канарах почав виверження ще 19 вересня. Відтоді вогняна стихія наробила багато лиха, призвівши до евакуації населення та величезних економічних збитків.

29 вересня уряд Іспанії оголосив Ла-Пальма зоною лиха. Раніше влада закликала жителів східного узбережжя острова залишатися вдома.



Над Канарами у небі утворилися токсичні хмари / Твітер Vulcana IEO

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