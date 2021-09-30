За потужним стихійним лихом спостерігають вебкамери. Дійство виглядає надпотужно, а вогняний кратер і справді нагадує "ворота у пекло".
Важливо Виверження вулкану на Канарах: розпечена лава досягла 50 метрів у висоту
Вебкамері вдалося зафіксувати фонтани з лави та хмари вулканічного газу. У цілях безпеки влада підвищила рівень небезпеки до "попередження", а також змінила авіаційний код на червоний.
Вулкан Кілауеа, де почалося виверження: карта
Чи є небезпека для людей
Виверження відбувається у межах національного парку "Гавайські вулкани" і не становить загрози житловим будинкам.
Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся діяльність відбувається у межах парку,
– зазначив вчений Геологічної служби США Кен Хон.
Що відомо про вулкан Кілауеа?Це – наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його висота становить 1247 метрів. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році. У ніч проти 14 вересня 1977 року вулкан знову почав діяти.
Востаннє виверження вулкану сталося 20 грудня 2020 року. Тоді Геологічна служба США зафіксувала нове виверження Кілауеа в кратері Халемаумау.
Виверження вулкану на Гаваях / Фото CTV News
У небо здіймаються клуби диму та попелу / Фото USGS