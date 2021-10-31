За це час лава зруйнувала понад 2 тисячі будівель і досягла океану. Виверження назвали найруйнівнішим на Ла-Пальмі за останні 5 століть.
Важливо Гігантський лавовий фонтан: виверження вулкану на Канарах посилилося
Фахівці Національного географічного інституту Іспанії поки що не можуть передбачити, коли припиниться виверження вулкана. За останніми даними, лава вкрила площу у понад 900 гектарів.
Її потоки ще раніше досягли океану, що призвело до викидів небезпечних газів. З міркувань безпеки на острові вже було евакуйовано близько 7 тисяч людей.
Токсичні хмари на Канарах
Через виверження вулкану на Канарських островах у небі сформувались токсичні хмари чорного та білого кольорів. Вони можуть викликати роздратування шкіри та очей, а також негативно вплинути на дихання.
Водночас вчені заявляють, що це не повинно стати проблемою, якщо місцеві жителі дотримуватимуться дистанції.
Влада встановила заборонену зону навколо лави, зокрема й у морі, щоб захистити людей від потенційної небезпеки. Є ризик того, що частина берегової лінії може обвалитися.
Виверження вулкану на Канарах: головне
- Виверження вулкану Кумбре-В'єха на Канарських островах розпочалося ще наприкінці вересня 2021 року. Лава з вулкана утворила в Атлантичному океані півострів, площа якого складала щонайменше 20 гектарів.
- 17 жовтня через масштабне виверження вулкану на островах навіть скасували понад 30 рейсів. Перельоти були небезпечними через хмари попелу.
- Острів Ла-Пальма потерпав від справжнього "лавового цунамі". Потоки розплавленої породи заливали усе навколо.
- Водночас опівночі 25 жовтня на острові Ла-Пальма зафіксували приблизно 90 землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 3,7.