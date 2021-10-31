За це час лава зруйнувала понад 2 тисячі будівель і досягла океану. Виверження назвали найруйнівнішим на Ла-Пальмі за останні 5 століть.

Важливо Гігантський лавовий фонтан: виверження вулкану на Канарах посилилося

Фахівці Національного географічного інституту Іспанії поки що не можуть передбачити, коли припиниться виверження вулкана. За останніми даними, лава вкрила площу у понад 900 гектарів.

Її потоки ще раніше досягли океану, що призвело до викидів небезпечних газів. З міркувань безпеки на острові вже було евакуйовано близько 7 тисяч людей.

Зверніть увагу! Острів Ла-Пальма є частиною архіпелагу Канарських островів. Загалом там мешкає 83 тисячі людей.

Токсичні хмари на Канарах

Через виверження вулкану на Канарських островах у небі сформувались токсичні хмари чорного та білого кольорів. Вони можуть викликати роздратування шкіри та очей, а також негативно вплинути на дихання.

Водночас вчені заявляють, що це не повинно стати проблемою, якщо місцеві жителі дотримуватимуться дистанції.

Влада встановила заборонену зону навколо лави, зокрема й у морі, щоб захистити людей від потенційної небезпеки. Є ризик того, що частина берегової лінії може обвалитися.

Виверження вулкану на Канарах: головне