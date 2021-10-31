За это время лава разрушила больше 2 тысяч зданий и достигла океана. Извержение назвали самым разрушительным на Ла-Пальме за последние 5 веков.
Важно Гигантский лавовый фонтан: извержение вулкана на Канарах усилилось
Специалисты Национального географического института Испании пока не могут предсказать, когда прекратится извержение вулкана. По последним данным, лава покрыла площадь более чем в 900 гектаров.
Ее потоки еще раньше достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. Из соображений безопасности с острова уже эвакуировали около 7 тысяч человек.
Токсичные облака на Канарах
Из-за извержения вулкана на Канарских островах в небе сформировались токсичные облака черного и белого цветов. Они могут вызвать раздражение кожи и глаз, а также негативно повлиять на дыхание.
В то же время ученые заявляют, что это не должно стать проблемой, если местные жители будут соблюдать дистанцию.
Власти установили запретную зону вокруг лавы, в том числе и в море, чтобы защитить людей от потенциальной опасности. Есть риск того, что часть береговой линии может обвалиться.
Извержение вулкана на Канарах: главное
- Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах началось еще в конце сентября 2021 года. Лава из вулкана образовала в Атлантическом океане полуостров, площадь которого составляла по меньшей мере 20 гектаров.
- 17 октября из-за масштабного извержения вулкана на островах даже отменили более 30 рейсов. Перелеты были опасными из-за облаков пепла.
- Остров Ла-Пальма страдал от настоящего "лавового цунами". Потоки расплавленной породы заливали все вокруг.
- В то же время в полночь 25 октября на острове Ла-Пальма зафиксировали примерно 90 землетрясений. Магнитуда сильнейшего достигала 3,7.