За это время лава разрушила больше 2 тысяч зданий и достигла океана. Извержение назвали самым разрушительным на Ла-Пальме за последние 5 веков.

Важно Гигантский лавовый фонтан: извержение вулкана на Канарах усилилось

Специалисты Национального географического института Испании пока не могут предсказать, когда прекратится извержение вулкана. По последним данным, лава покрыла площадь более чем в 900 гектаров.

Ее потоки еще раньше достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. Из соображений безопасности с острова уже эвакуировали около 7 тысяч человек.

Обратите внимание! Остров Ла-Пальма является частью архипелага Канарских островов. В целом там проживает 83 тысячи человек.

Токсичные облака на Канарах

Из-за извержения вулкана на Канарских островах в небе сформировались токсичные облака черного и белого цветов. Они могут вызвать раздражение кожи и глаз, а также негативно повлиять на дыхание.

В то же время ученые заявляют, что это не должно стать проблемой, если местные жители будут соблюдать дистанцию.

Власти установили запретную зону вокруг лавы, в том числе и в море, чтобы защитить людей от потенциальной опасности. Есть риск того, что часть береговой линии может обвалиться.

Извержение вулкана на Канарах: главное