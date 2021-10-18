Ограничения касаются острова Ла-Пальма, где и происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщили 17 октября в местном аэропорту.
К теме В сети показали жуткое видео "лавового цунами" с вулкана на острове Пальма
Из-за извержения вулкана на Канарах отменили десятки рейсов
Авиарейсы отменили, потому что перелеты опасны из-за облаков пепла.
Авиакомпании отменили все 38 рейсов, запланированных на воскресенье (речь идет о 17 октября – 24 канале), большинство из них на другие острова архипелага и из них,
– рассказал представитель аэропорта.
Однако 4 рейса из 34 запланированных на субботу (речь идет о 16 октября – 24 канале), прошли по плану. Местная авиакомпания Binter сообщила, что возобновят рейсы как только будут возможны безопасные полеты.
"Мы находимся во власти вулкана, только он может решить, когда все закончится", – рассказал глава регионального правительства Ангел Виктор Торрес.
На Канарах масштабное извержение вулкана / Фото Getty Images
Кстати, 7 тысяч человек пришлось эвакуировать с острова. К счастью, жертв нет, однако повреждено 750 гектаров и разрушено более 1800 зданий. Европейская система геопространственных измерений Copernicus сообщила, что в настоящее время нет признаков ослабления.
Коротко об извержении вулкана на Канарах
- 19 сентября на испанском острове Ла-Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Эвакуировали примерно 6 тысяч человек из по меньшей мере 4 населенных пунктов у подножия вулкана.
- Уже 24 сентября стихия вступила в новую опасную фазу, в результате чего закрыли местный аэропорт. Впоследствии поток лавы из вулкана добрался до Атлантического океана. Во время контакта лавы с морской водой образовались токсичные облака.
- По состоянию на 15 октября, остров Ла-Пальма страдал от настоящего "лавового цунами". Потоки расплавленной породы заливали все вокруг. Именно тогда эвакуировали по меньшей мере 7 тысяч человек. Лава уничтожила более 1500 зданий.