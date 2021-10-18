Ограничения касаются острова Ла-Пальма, где и происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщили 17 октября в местном аэропорту.

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Из-за извержения вулкана на Канарах отменили десятки рейсов

Авиарейсы отменили, потому что перелеты опасны из-за облаков пепла.

Авиакомпании отменили все 38 рейсов, запланированных на воскресенье (речь идет о 17 октября – 24 канале), большинство из них на другие острова архипелага и из них,

– рассказал представитель аэропорта.

Однако 4 рейса из 34 запланированных на субботу (речь идет о 16 октября – 24 канале), прошли по плану. Местная авиакомпания Binter сообщила, что возобновят рейсы как только будут возможны безопасные полеты.

"Мы находимся во власти вулкана, только он может решить, когда все закончится", – рассказал глава регионального правительства Ангел Виктор Торрес.



На Канарах масштабное извержение вулкана / Фото Getty Images

Кстати, 7 тысяч человек пришлось эвакуировать с острова. К счастью, жертв нет, однако повреждено 750 гектаров и разрушено более 1800 зданий. Европейская система геопространственных измерений Copernicus сообщила, что в настоящее время нет признаков ослабления.

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