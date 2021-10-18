Обмеження стосуються острова Ла-Пальма, де й відбувається виверження вулкану Кумбре-В'єха. Про це повідомили 17 жовтня в місцевому аеропорту.

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Через виверження вулкану на Канарах скасували десятки рейсів

Авіарейси скасували тому, що перельоти небезпечні через хмари попелу.

Авіакомпанії скасували всі 38 рейсів, запланованих на неділю (мовиться про 17 жовтня – 24 канал), більшість з них на інші острови архіпелагу та з них,

– розповів представник аеропорту.

Проте 4 рейси з 34 запланованих на суботу (мовиться про 16 жовтня – 24 канал), пройшли за планом. Місцева авіакомпанія Binter повідомила, що відновлять рейси як тільки будуть можливі безпечні польоти.

"Ми знаходимося у владі вулкана, тільки він може вирішити, коли все закінчиться", – розповів глава регіонального уряду Ангел Віктор Торрес.



На Канарах масштабне виверження вулкана / Фото Getty Images

До речі, 7 тисяч людей довелось евакуювати з острова. На щастя, жертв немає, проте пошкоджено 750 гектарів і зруйновано понад 1800 будівель. Європейська системи геопросторових вимірювань Copernicus повідомила, що наразі вулкан немає ознак ослаблення.

Коротко про виверження вулкана на Канарах