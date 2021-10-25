Влада приготувалася до нової евакуації жителів. Це станеться у разі, якщо потоки лави загрожуватимуть будинкам.
Зверніть увагу На Канарах, де триває виверження вулкана, з опівночі сталося понад 90 землетрусів
"Ми перебуваємо на новому етапі (виверження – 24 канал), який ще більш інтенсивний", – зазначив науковий співробітник інституту вулканології Канарських островів.
Виверження підняло хмару вулканічного попелу високо над островом біля північного заходу Африки.
Місцеві спостерігали потоки лави: відео з твітера LaPalmaErupcion
Термінова евакуація вже дозволила уникнути постраждалих, хоча лава зруйнувала понад 2 тисячі будівель. Вона охопила понад 900 гектарів території, переважно сільськогосподарських угідь.
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Виверження вулкану на Канарах: головне
- Виверження вулкану Кумбре-В'єха на Канарських островах розпочалося ще наприкінці вересня 2021 року. Проте воно продовжує бути активним.
- Лава з вулкана утворила в Атлантичному океані півострів, площа якого складала щонайменше 20 гектарів.
- 17 жовтня через масштабне виверження вулкану на островах навіть скасували понад 30 рейсів. Перельоти були небезпечними через хмари попелу.
- Водночас опівночі 25 жовтня на острові Ла-Пальма зафіксували приблизно 90 землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 3,7.