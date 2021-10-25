Влада приготувалася до нової евакуації жителів. Це станеться у разі, якщо потоки лави загрожуватимуть будинкам.

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"Ми перебуваємо на новому етапі (виверження – 24 канал), який ще більш інтенсивний", – зазначив науковий співробітник інституту вулканології Канарських островів.

Виверження підняло хмару вулканічного попелу високо над островом біля північного заходу Африки.

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Термінова евакуація вже дозволила уникнути постраждалих, хоча лава зруйнувала понад 2 тисячі будівель. Вона охопила понад 900 гектарів території, переважно сільськогосподарських угідь.

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