Поштовхи зафіксували у ніч проти 20 жовтня. Вони виявились найсильнішими за увесь період виверження вулкана Кумбре-В'єха – з 19 вересня 2021 року.

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Ла Пальма є частиною архіпелагу Канарських островів. Потужний землетрус стався в районі муніципалітету Вілья-де-Масо. Його епіцентр був на глибині 39 кілометрів.

Виверження вулкану на острові Пальма у вересня 2021 року / Фото Volcanodiscovery

На острові Пальма зафіксували найсильніший землетрус: дивіться відео

Виверження вулкану Кумбре-В'єха: головне