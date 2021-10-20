Поштовхи зафіксували у ніч проти 20 жовтня. Вони виявились найсильнішими за увесь період виверження вулкана Кумбре-В'єха – з 19 вересня 2021 року.
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Ла Пальма є частиною архіпелагу Канарських островів. Потужний землетрус стався в районі муніципалітету Вілья-де-Масо. Його епіцентр був на глибині 39 кілометрів.
Виверження вулкану на острові Пальма у вересня 2021 року / Фото Volcanodiscovery
На острові Пальма зафіксували найсильніший землетрус: дивіться відео
Виверження вулкану Кумбре-В'єха: головне
- Вулкан Кумбре-В'єха, що розташований на острові Ла Пальма, активізувався ще 19 вересня 2021 року.
- 7 тисяч людей довелось евакуювати з будинків.
- Загалом лава зруйнувала понад 742 гектари землі більше ніж 2 тисячі будинків.