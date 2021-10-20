Толчки зафиксировали в ночь на 20 октября. Они оказались самыми сильными за весь период извержения вулкана Кумбре-Вьеха – с 19 сентября 2021 года.

К тем Новый поток лавы на Канарах уже приближается к морю: шокирующие кадры

Пальма – это часть архипелага Канарских островов. Мощное землетрясение произошло в районе муниципалитета Вилья-де-Масо. Его эпицентр находился на глубине 39 километров.

Извержение вулкана на острове Пальма в сентябре 2021 года / Фото Volcanodiscovery

На острове Пальма зафиксировали сильное землетрясение: смотрите видео

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха: главное