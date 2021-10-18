По информации регионального вулканологического института Involcan, поток находится в 200 метрах от берега. Лава приближается к прибрежным скалам со скоростью 15 метров в час.

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Поток лавы уже создал новую полосу земли. По состоянию на 17 октября его площадь составляла примерно 36 гектаров.

Кроме того, 17 октября в горном массиве вокруг вулкана зафиксировали десятки подземных толчков. По словам местных властей, они не являются угрожающими, ведь их магнитуда составляет до 4,6, а происходят они на глубине более 30 километров.

Справка. Остров Ла Пальма является частью архипелага Канарских островов. Всего там проживает 83 тысяч человек.

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