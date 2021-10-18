По информации регионального вулканологического института Involcan, поток находится в 200 метрах от берега. Лава приближается к прибрежным скалам со скоростью 15 метров в час.
К теме В сети показали жуткое видео "лавового цунами" из вулкана на острове Пальма
На Канарах может создаться новый мыс
Поток лавы уже создал новую полосу земли. По состоянию на 17 октября его площадь составляла примерно 36 гектаров.
Кроме того, 17 октября в горном массиве вокруг вулкана зафиксировали десятки подземных толчков. По словам местных властей, они не являются угрожающими, ведь их магнитуда составляет до 4,6, а происходят они на глубине более 30 километров.
Извержение вулкана на острове Пальма: смотрите видео NBC
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха: что известно
- Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября 2021 года.
- Примерно 7 тысяч человек эвакуированы из домов.
- Лава разрушила более 742 гектаров земли и уничтожила 2 тысяч домов.