За інформацією регіонального вулканологічного інституту Involcan, потік розташований за 200 метрів від берега. Лава наближається до прибережних скель зі швидкістю 15 метрів за годину.

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Потік лави вже створив нову смугу землі. Станом на 17 жовтня його площа становила приблизно 36 гектарів.

Крім того, 17 жовтня у гірському масиві навколо вулкана зафіксували десятки підземних поштовхів. За словами місцевої влади, вони не є загрозливими, адже їх магнітуда становить до 4,6, а відбуваються вони на глибині понад 30 кілометрів.

Довідка. Острів Ла Пальма є частиною архіпелагу Канарських островів. Загалом там мешкає 83 тисячі людей.

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