Про серію землетрусів повідомили у Національному географічному інституті. Магнітуда найсильнішого з них сягала 3,7. Його епіцентр був розташований у муніципалітеті Мазо – на глибині 37 кілометрів.

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Що відбувається на острові Ла-Пальма

Зазначимо, що у понеділок, 25 жовтня, головний кратер вулкану Кумбре-В'єха частково обвалився. Це вивільнило величезний потік лави. До слова, один з нових потоків лави спрямований у південному напрямку. Попередні потоки там не проходили.

Десятки сімей – без даху над головою

Міністр громадських робіт уряду Канарських островів Себастьян Франкіс зробив напередодні важливу заяву. За його словами, найближчим часом влада доставить перші 18 будинків тим, хто постраждав від виверження. Загалом через виверження вулкану своє єдине житло втратили 159 сімей.

Довідка. За даними Copernicus (Європейської програми космічних спостережень), лава вкрила вже понад 900 гектарів території. Близько 2 150 будинків – знищені.

Землетруси – не рідкість для острова Ла-Пальма