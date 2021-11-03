Толчки зафиксировали утром. Сначала в Национальном географическом институте оценили магнитуду в 5,1, но впоследствии ее изменили до 5.

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В домах шатались столы

Эпицентр был расположен на глубине 35 километров. Толчки ощутили на всей территории острова. Местные жители рассказывают, что в домах шатались столы и этажерки.

О травмированных и серьезных разрушениях не сообщают.

Обратите внимание! Вулкан Кумбре-Вьеха третий день подряд интенсивно выбрасывает пепел. Поэтому в некоторых частях острова плохое качество воздуха. Людям рекомендуют не выходить на улицу и не открывать окна.

Что известно об извержении вулкана на Канарах