Толчки зафиксировали утром. Сначала в Национальном географическом институте оценили магнитуду в 5,1, но впоследствии ее изменили до 5.
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В домах шатались столы
Эпицентр был расположен на глубине 35 километров. Толчки ощутили на всей территории острова. Местные жители рассказывают, что в домах шатались столы и этажерки.
О травмированных и серьезных разрушениях не сообщают.
Что известно об извержении вулкана на Канарах
- Извержение вулкана на Канарских островах началось еще в конце сентября 2021 года. Лава опустошила уже почти 1000 гектаров территории и более 2600 домов.
- Лава даже образовала в Атлантическом океане полуостров, площадь которого составляла по меньшей мере 20 гектаров
- 17 октября из-за масштабного извержения вулкана на островах даже отменили более 30 рейсов. Перелеты были опасными из-за облаков пепла.
- Ранее на острове Ла-Пальма зафиксировали примерно 90 землетрясений. Магнитуда сильнейшего достигала 3,7.