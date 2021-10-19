За 190 кілометрів від епіцентру розташоване курортне місто Каш, що у провінції Анталії. Поштовхи також відчули на грецькому Криті.

Раніше У Польщі стався сильний землетрус

У Європейському середземноморському сейсмологічному центрі силу поштовхів оцінили у 6,3. Там також зауважили, що столиця Криту та водночас одне з найбільших грецьких міст – Іракліон – за 308 кілометрів від епіцентру.

Інформації про постраждалих поки нема

Наразі інформації про жертв, постраждалих немає. Також невідомо, чи землетрус спричинив руйнування.

Зверніть увагу! Попередній раз землетрус на Криті фіксували лише 12 жовтня. Магнітуда тоді теж склала близько 6,0. Поштовхи відчували у Лівії, Туреччині та Єгипті.

Дивіться відео, яке зняли очевидці:

Дивіться на карті, де розташований епіцентр землетрусу / Зображення Earhquaketrack:

Коротко про останні землетруси в світі: