За 190 кілометрів від епіцентру розташоване курортне місто Каш, що у провінції Анталії. Поштовхи також відчули на грецькому Криті.
Раніше У Польщі стався сильний землетрус
У Європейському середземноморському сейсмологічному центрі силу поштовхів оцінили у 6,3. Там також зауважили, що столиця Криту та водночас одне з найбільших грецьких міст – Іракліон – за 308 кілометрів від епіцентру.
Інформації про постраждалих поки нема
Наразі інформації про жертв, постраждалих немає. Також невідомо, чи землетрус спричинив руйнування.
Дивіться відео, яке зняли очевидці:
Дивіться на карті, де розташований епіцентр землетрусу / Зображення Earhquaketrack:
Коротко про останні землетруси в світі:
- 17 жовтня турисило Польщу. Його магнітуда коливалася від 4,2 до 4,6. Епіцентр землетрусу був за 32 кілометри від міста Леґніца.
- За кілька днів до цього поблизу узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,6.
- У Перу 10 жовтня стався землетрус магнітудою 5,7.
- Більші наслідки у землетрусу, який стався у Японії 8 жовтня. Кількість постраждалих сягла кількох десятків осіб.