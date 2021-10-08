Землетрус стався ввечері 7 жовтня і став найсильнішим за останнє десятиліття в столиці Японії. Серед 32 підтверджених поранених троє – отримали важкі травми. Двоє – у префектурі Сайтама та одна людина – у префектурі Тіба.
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Один з потягів зійшов з рейок внаслідок землетрусу
Скасовані були рейси на 16 місцевих залізничних лініях.На станціях через затримки зібрались багато пасажирів.
У Токіо через землетрус зійшов потяг Nippori Toneri. Це сталось в одному з районів, які найбільше постраждали від поштовхів. Троє пасажирів впали на підлогу і травмувались. Тим часом люди, які чекали на потяг, створили довжелезні черги, пробуючи сісти на автобуси або впіймати таксі.
На станціях були великі черги / Фото KYODO
Відновлення руху транспорту може зайняти кілька днів
Тим часом у Транспортному бюро Токіо наголосили, що відновлення послуг може зайняти кілька днів. Адже поки що на місце аварії потяга відправили експертну комісію, яка проводить розслідування.
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Що відомо про землетрус в Японії
- Землетрус стався ввечері 7 жовтня. Його магнітуда сягала 5,9.
- Поштовхи відчули у 7 районах столиці та префектурі Сайтама.
- Це вперше у Токіо стався землетрус після лиха 11 березня 2011 року.