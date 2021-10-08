Землетрясение произошло вечером 7 октября и стало самым сильным за последнее десятилетие в столице Японии. Среди 32 подтвержденных раненых трое – получили тяжелые травмы. Двое – в префектуре Сайтама и один – в префектуре Тиба.
Ранее Мощное землетрясение произошло возле Токио: работу метро приостанавливали
Один из поездов сошел с рельсов в результате землетрясения
Отменены были рейсы на 16 местных железнодорожных линиях. На станциях из-за задержек собралось много пассажиров.
В Токио из-за землетрясения сошел поезд Nippori Toneri. Это произошло в одном из районов, наиболее пострадавших от толчков. Трое пассажиров упали на пол и травмировались. Между тем люди, которые ждали поезд, создали длинные очереди, пытаясь сесть на автобусы или поймать такси.
На станциях были большие очереди / Фото KYODO
Возобновление движения транспорта может занять несколько дней
Между тем в Транспортном бюро Токио отметили, что возобновление услуг может занять несколько дней. Ведь пока на место аварии поезда отправили экспертную комиссию, которая проводит расследование.
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Что известно о землетрясении в Японии
- Землетрясение произошло вечером 7 октября. Его магнитуда достигала 5,9.
- Толчки почувствовали в 7 районах столицы и префектуре Сайтама.
- Впервые в Токио произошло землетрясение после бедствия 11 марта 2011 года.