В Японському метеорологічному агентстві заявили, що магнітуда склала землетрусу становила 6,1 за шкалою Ріхтера.
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За даними Геологічної служби США, епіцентр розташовувався в районі міста Тіба, що за 40 кілометрів від Токіо. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 62 кілометри. Наразі загроза цунамі не оголошувалася.
Водночас мешканці Токіо відчули сильні підземні поштовхи у різних частинах японської столиці. Влада закликала людей:
- тимчасово зупинити використання газових плит,
- вимкнути електроприлади,
- зберігати спокій.
За даними очевидців, стіни та меблі в будинках сильно розгойдувалися. Також у цілях безпеки влада зупинила рух експресів "Сінкансен".
Генсек кабміну Японії повідомив, що позаштатних ситуацій на атомних об'єктах після землетрусу не виявили.
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