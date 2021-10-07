Підземні поштовхи такої сили є доволі відчутними для людини. Їх відлуння зафіксували навіть у сусідній Боснії та Герцеговині.

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Епіцентр землетрусу розташований у 39 кілометрах на північний схід від Спліта та в 19 кілометрах на південний захід від Лівно, що в Боснії та Герцеговині, на глибині 5 кілометрів.

Так, підземні поштовхи відчувалися у:

Спліті,

Макарській,

Шибенику,

на Хварі,

в інших містах регіону, та в районах Боснії та Герцеговини поблизу кордону із хорватською Далмацією.

Як пише видання Vecernji List, серйозних матеріальних збитків землетрус не завдав. Однак, відчувши сильні поштовхи, налякані жителі вибігли на вулиці. На щастя, ніхто не постраждав.

Востаннє землетрус у Хорватії зафіксували 8 червня. Тоді його магнітуда становила 4,8. Епіцентр землетрусу був розташований на глибині 10 кілометрів у 14 кілометрах на південний схід від хорватського міста Шибеник. На оприлюднених у мережі кадрах видно, що підземні поштовхи були доволі потужними.