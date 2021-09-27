Землетрус зафіксували вранці 27 вересня. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 9 людей.

До теми На грецькому острові Крит стався потужний землетрус

Щонайменше 1 людина загинула, 9 – поранені

Щонайменше одна людина загинула після сильного землетрусу з попередньою силою 5,8 бала, що стався в понеділок на південному острові Крит,

– мовиться у повідомленні.

Мер міста Аркалохорі розповів, що загиблий під завалами – будівельник, які реставрував місцеву церкву. Причому інший працівник, який з ним був з ним у приміщенні – залишився неушкодженим.

Крім того, внаслідок землетрусу травмувались щонайменше 9 людей:

з них 7 – неповнолітні і їх доправили для надання першої медичної допомоги;

2 – отримали переломи і їх відвезли у лікарню.

Рятувальники попередили, що багато пошкоджень й руйнувань у населених пунктах Пацідерос, Руссохорія, Архонтіко. Мовиться про будівлі та храми, а також порушена мережа водопостачання.

На грецькому острові Крит стався землетрус / Фото АПЕ, AP, cretalive.gr

На Криті 27 вересня стався потужний землетрус: дивіться відео

За наказом міністра з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Христоса Стиліанідіса, негайно реалізовували план для подолання надзвичайної ситуації.

Влада залучила до ліквідації наслідків рятувальників, поліцію, цивільні сили, служби місцевого самоврядування.

Ба більше, орієнтовно 20 інженерів розпочнуть перевірки будівель та інфраструктури для оцінки збитків. Міністерство інфраструктури та транспорту з муніципалітетом Мінос–Педіада створить координаційний центр для полегшення ліквідації наслідків та кращого інформування й обслуговування громадян, які постраждали від землетрусу.

Що відомо про сильний землетрус на Криті