Сильний землетрус стався на Криті близько 9 ранку. У містечку, біля якого розташовувався епіцентр, проживає близько 140 тисяч людей.

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Землетрус на Криті

Спочатку повідомляли, що землетрус мав магнітуду 6,5 балів. Сейсмологи зафіксували декілька поштовхів, що слідували один за одним. Магнітуда найпотужнішого сягла 6,0 балів, за даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр розташовувався в 20 кілометрах від міста Іракліон. Осередок залягав на глибині двох кілометрів.

Де розташований острів Крит: дивіться карту

Наразі інформації про можливі жертви чи руйнування немає.

Землетрус у Туреччині