В Управлінні запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини розповіли, що поштовхи відчули близько 07:40 за місцевим часом.

Зауважте Землетрус на Донеччині: вперше за рік струсонуло Добропілля

Епіцентр землетрусу розташовувався на відстані 21 кілометрів від берегів району Датча.

Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Землетрус сколихнув Тернопільщину