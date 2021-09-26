В Управлінні запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) Туреччини розповіли, що поштовхи відчули близько 07:40 за місцевим часом.

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Епіцентр землетрусу розташовувався на відстані 21 кілометрів від берегів району Датча.

Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Землетрус сколихнув Тернопільщину

  • В Україні 23 вересня землетрус магнітудою 4,4 зафіксували на Тернопільщині поблизу Чорткова. У Німецькому науково-дослідному центрі геологічних наук розповіли, що землетрус розташувався на глибині близько 60 кілометрів.
  • У ДСНС України розповіли, що, окрім Чорткова, поштовхи також відчули у Тернополі та в Тернопільському районі. Головний центр спеціального контролю згодом повідомив, що землетрус відчувався навіть у Кам'янець-Подільському.
  • Користувачі мережі ділилися враженнями від пережитого. Люди розповіли, що від сили ударів прокидалися.
  • Перед поштовхом місцеві жителі чули гул. Одна з користувачок мережі написала, що "наді мною на стіні висять портрети та картини в рамках, чула, як вони стукали по стіні, і був такий звук, ніби з гори котиться велике каміння".