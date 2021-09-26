В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции рассказали, что толчки ощутили около 07:40 по местному времени.

Заметьте Землетрясение на Донетчине: впервые за год встряхнуло Доброполье

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 21 километр от берегов района Датча.

Информации о пострадавших, к счастью, нет.

Землетрясение всколыхнуло Тернопольщину