Спасатели заверили, что землетрясение было незначительным. Никаких негативных последствий не зафиксировали.
Ранее На Тернопольщине произошло землетрясение с эпицентром возле Черткова
Больше всего толчки почувствовали в Чертковском районе
Больше всего толчки ощутили в Чертковском районе. Также немного колыхалась земля и в Тернополе, и в Тернопольском районе.
Люди проснулись от толчков
Люди в соцсетях активно делятся впечатлениями от необычного явления. На фейсбук-страницах ни о каких разрушениях не рассказывают, однако подземные толчки местные жители все-таки почувствовали.
Многие пишут, что проснулись именно от тряски: у местных жителей звенели стекла, а также они почувствовали гул. Интернет-пользователи говорят, что было впечатление, будто поблизости проехал огромный грузовик. Кое-кто даже писал версию о взрыве бомбы.
В Чертковском горсовете опубликовали советы для местных жителей, как правильно действовать во время землетрясения.
Правила поведения во время землетрясения
- Сохраняйте спокойствие, избегайте паники.
- Главная опасность, которая вам угрожает, – это предметы и падающие обломки.
- Быстро покиньте дом и отойдите от него на открытое место, если вы находитесь на первом-втором этаже.
- Немедленно покиньте угловые комнаты, если вы находитесь выше второго этажа.
- Немедленно перейдите в более безопасное место, если вы находитесь в помещении. Станьте в проеме внутренней двери или в углу комнаты, подальше от окон и тяжелых предметов.
- Не бросайтесь к лестнице или к лифту, если вы находитесь в высотном здании выше пятого этажа.
- Выбегайте из дома быстро, но осторожно.
- Остерегайтесь обломков, электрических проводов и других источников опасности.
- Отдалитесь от высоких сооружений, путепроводов, мостов и линий электропередач.
- Остановитесь, если вы едете на автомобиле, откройте дверь и оставайтесь в автомобиле до прекращения толчков.
- Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, сообщите о них спасателям и, по возможности, окажите помощь.
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