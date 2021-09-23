Спасатели заверили, что землетрясение было незначительным. Никаких негативных последствий не зафиксировали.

Ранее На Тернопольщине произошло землетрясение с эпицентром возле Черткова

Больше всего толчки почувствовали в Чертковском районе

Больше всего толчки ощутили в Чертковском районе. Также немного колыхалась земля и в Тернополе, и в Тернопольском районе.

Люди проснулись от толчков

Люди в соцсетях активно делятся впечатлениями от необычного явления. На фейсбук-страницах ни о каких разрушениях не рассказывают, однако подземные толчки местные жители все-таки почувствовали.

Многие пишут, что проснулись именно от тряски: у местных жителей звенели стекла, а также они почувствовали гул. Интернет-пользователи говорят, что было впечатление, будто поблизости проехал огромный грузовик. Кое-кто даже писал версию о взрыве бомбы.