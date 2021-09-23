Рятувальники запевнили, що землетрус був незначним. Жодних негативних наслідків не зафіксували.
Раніше На Тернопільщині стався землетрус з епіцентром біля Чорткова
Найбільше поштовхи відчули у Чортківському районі. Також трохи колихалась земля і у Тернополі та в Тернопільському районі.
Люди прокинулись від поштовхів
Люди у соцмережах активно діляться враженнями від незвичайного явища. На фейсбук-сторінках про жодні руйнування не розповідають, проте підземні поштовхи місцеві жителі таки відчули.
Багато-хто пише, що прокинувся саме від тремтіння: у місцевих мешканців дзвеніли шибки, а також вони відчули гул. Інтернет-користувачі кажуть, що було враження, наче поблизу проїхала величезна вантажівка. Дехто навіть писав версію про вибух бомби.
Як у мережі реагують на підземні поштовхи / Скриншот із соцмереж
У Чортківській міськраді опублікували поради для місцевих жителів, як правильно діяти під час землетрусу.
Правила поведінки під час землетрусу:
- Зберігайте спокій, уникайте паніки.
- Головна небезпека, яка вам загрожує – це предмети і уламки, що падають.
- Швидко залиште будинок та відійдіть від нього на відкрите місце, якщо ви знаходитесь на першому-другому поверсі.
- Негайно залиште кутові кімнати, якщо ви знаходитесь вище другого поверху.
- Негайно перейдіть у більш безпечне місце, якщо ви знаходитесь у приміщенні. Станьте в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів.
- Не кидайтесь до сходів або до ліфта, якщо ви знаходитесь у висотній споруді вище п'ятого поверху.
- Вибігайте з будинку швидко, але обережно.
- Остерігайтесь уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки.
- Віддаліться від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач.
- Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем, відчиніть двері та залишайтесь у автомобілі до припинення коливань.
- Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, сповістіть про них рятувальників та, по можливості, надайте допомогу.
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Що відомо про землетрус на Тернопільщині
Найпотужнішими були поштовхи на півдні області. Також підземне тремтіння відчули у Хмельницькій та Вінницькій областях. Попередній раз землетрус на території України стався на Донеччині – 19 вересня. Його магнітуда була 3,3.